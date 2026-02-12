Assine
O Carnaval de Geraldo Alckmin

Geraldo Alckmin vai de carro para o desfile que homenageia Lula

Tatiana Farah
12/02/2026 15:08

Geraldo Alckmin vai acompanhar com Lula o desfile da Acadêmicos de Niterói, na Sapucaí, no domingo, 15. A escola homenageia o presidente e terá uma ala de amigos e aliados políticos do presidente. Alckmin não vai desfilar, mas assistir de camarote.

Pouco afeito à folia, o vice-presidente fará um bate-volta. Vai de carro para o Rio de Janeiro a partir de sua casa em Pindamonhangaba, no interior paulista.

E volta para “Pinda”, também de carro, tão logo acabe o desfile. A escola é a primeira a entrar na Sapucaí, abrindo o Grupo Especial. Lu Alckmin ainda não confirmou se vai ao Rio.

