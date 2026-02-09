Quem vem auxiliando Paes a construir um projeto para a segurança pública no RJ
Eduardo Paes conta com ajuda de uma especialista para elaborar um plano de governo em segurança pública
A economista Joana Monteiro, diretora e cofundadora do Leme (Laboratório para Redução da Violência), vem sendo a principal consultora de Eduardo Paes na elaboração de um projeto de governo na área de segurança pública.
Coordenadora do Centro de Ciência Aplicada à Segurança da Fundação Getúlio Vargas, Monteiro participou do grupo de trabalho da prefeitura que pensou e elaborou a Guarda Municipal Armada, em 2024.
O projeto foi o pontapé inicial de Paes, ainda como prefeito, na discussão da Segurança Pública no Rio de Janeiro.