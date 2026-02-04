O recado dado a Carlos Jordy sobre a instalação da CPMI do Master

Políticos do Rio de Janeiro avisaram o deputado Carlos Jordy sobre os problemas que ele poderá trazer a aliados, em especial Cláudio Castro, com uma CPMI do Banco Master em ano eleitoral. O governo fluminense vem na mira das autoridades pelo aporte bilionário que o Rioprevidência fez no Master e em fundos ligados ao banco de Daniel Vorcaro.

Nessa terça-feira, 3, mesmo dia em que a Polícia Federal prendeu o ex-presidente do Rioprevidência, indicado por Castro, Jordy apresentou ao Congresso o pedido de abertura da CPMI do Master com 237 assinaturas.

Na segunda-feira, 2, Cláudio Castro foi alvo de um requerimento de convocação à CPMI do INSS. A solicitação, ainda não analisada na comissão, é relacionada aos investimentos do Rioprevidência no Master.

Uma apuração do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) demonstrou que a política de investimentos da autarquia não estabelecia limites claros de alocação e que ficou evidente que houve uma gestão temerária dos recursos.

Castro será candidato ao Senado pelo PL, mesmo partido de Jordy. Uma CPMI do Banco Master tem potencial de aprofundar a já instalada crise em torno do dinheiro colocado pelo Rioprevidência no banco na gestão do governador.