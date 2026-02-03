Assine
Os cotados para secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia

Após a confirmação de que o número dois da pasta sairá nesta semana, começaram as movimentações políticas para indicar o sucessor. O PT e o ministro Alexandre Silveira têm seus nomes

Antonio Temóteo
03/02/2026 00:36

Os cotados para secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia crédito: Platobr Politica

Após o Ministério de Minas e Energia (MME) confirmar que Arthur Cerqueira Valério deixará o cargo de secretário-executivo nesta semana, as movimentações políticas pela indicação de quem ocupará o posto já começaram. O mais cotado internamente para assumir a posição é o atual secretário de Transição Energética e Planejamento, Gustavo Ataíde, afirmaram ao PlatôBR pessoas que participam das discussões. Servidor de carreira, ele tem o apoio do ministro Alexandre Silveira.

O PT também tem interesse na vaga e cogita dois nomes: Nelson Hubner e Mauricio Tolmasquim. O primeiro já foi ministro e secretário-executivo da pasta nos governos Lula e Dilma. O segundo foi diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras entre maio de 2023 e maio de 2025 e presidiu a EPE (Empresa de Pesquisa Energética) entre janeiro de 2005 e julho de 2016. Segundo pessoas próximas, Arthur Valério está deixando o cargo porque vai para o setor privado.

A chance de o PT ganhar a disputa com Alexandre Silveira é pequena. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tende a acolher a indicação do ministro, de quem é próximo. Silveira, aliás, deve sair do governo em breve para ser candidato ao Senado por Minas Gerais. Hoje ele é filiado ao PSD.

