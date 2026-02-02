Assine
Vice do Maranhão tenta atrair PSD para sua candidatura ao governo

Felipe Camarão, do PT, quer aliança com Eduardo Braide, do PSD, líder nas pesquisas pelo governo estadual

Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
02/02/2026 17:08

Vice do Maranhão tenta atrair PSD para sua candidatura ao governo crédito: Platobr Politica

O vice-governador do Maranhão, Felipe Camarão, do PT, tenta atrair para sua coligação o líder das pesquisas ao governo do estado, o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, do PSD.

Aliados de Camarão entendem que uma aliança com Braide seria a única forma de fortalecer a candidatura do petista sem que ele precise compor com Orleans Brandão, sobrinho do governador Carlos Brandão e candidato ao Palácio dos Leões.

O governador vem se aproximando de siglas como União Brasil e Republicanos. O PT acredita que uma chapa que junte os Brandão e Camarão conseguiria uma coligação política ampla, com partidos do centro e da esquerda — mas a preferência é por uma aliança com Eduardo Braide.

Tanto Camarão quanto Brandão querem o apoio de Lula. O presidente quer resolver o entrave depois do carnaval e defende que os dois cheguem a um acordo para a composição de uma chapa que reúna seus campos políticos.

