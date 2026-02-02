Vice do Maranhão tenta atrair PSD para sua candidatura ao governo

O vice-governador do Maranhão, Felipe Camarão, do PT, tenta atrair para sua coligação o líder das pesquisas ao governo do estado, o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, do PSD.

Aliados de Camarão entendem que uma aliança com Braide seria a única forma de fortalecer a candidatura do petista sem que ele precise compor com Orleans Brandão, sobrinho do governador Carlos Brandão e candidato ao Palácio dos Leões.

O governador vem se aproximando de siglas como União Brasil e Republicanos. O PT acredita que uma chapa que junte os Brandão e Camarão conseguiria uma coligação política ampla, com partidos do centro e da esquerda — mas a preferência é por uma aliança com Eduardo Braide.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tanto Camarão quanto Brandão querem o apoio de Lula. O presidente quer resolver o entrave depois do carnaval e defende que os dois cheguem a um acordo para a composição de uma chapa que reúna seus campos políticos.