Advogado de Bolsonaro, conselheiro de Flávio é presença constante na Papudinha

Adolfo Sachsida tem sido interlocutor frequente de Bolsonaro desde que ele foi transferido para a Papudinha

João Pedroso de Campos
Repórter
31/01/2026 02:02

Advogado de Bolsonaro, conselheiro de Flávio é presença constante na Papudinha
Advogado de Bolsonaro, conselheiro de Flávio é presença constante na Papudinha

Um dos conselheiros da pré-campanha de Flávio Bolsonaro à Presidência, o ex-ministro de Minas e Energia Adolfo Sachsida tem expandido sua influência nos bastidores do bolsonarismo e é uma figura frequente na Papudinha desde que Jair Bolsonaro foi transferido para lá, em 15 de janeiro.

Nomeado pelo ex-presidente como um de seus advogados, condição em que não tem restrições a visitá-lo, Sachsida esteve com Bolsonaro em sua nova prisão em oito ocasiões, contadas até a última terça-feira, 27. As idas do ex-ministro à Papudinha nesse intervalo ocorreram nos dias 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 e 27 de janeiro.

No entorno de Flávio Bolsonaro, Adolfo Sachsida tem atuado como conselheiro na área econômica e ajudado a abrir portas na Faria Lima. O ex-ministro tem sido cogitado como um dos nomes para um eventual Ministério da Fazenda de Flávio.

