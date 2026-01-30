Assine
Mesmo evangélica, Benedita não terá campanha ao Senado voltada a igrejas no RJ 

PT avalia que cenário do voto evangélico no Rio de Janeiro não deve se alterar a favor da esquerda em 2026

Gustavo Silva
30/01/2026 12:02

Embora Benedita da Silva seja evangélica, o PT do Rio de Janeiro não pretende direcionar a campanha dela ao Senado a esse segmento religioso. 

Dirigentes do partido avaliam o eleitorado evangélico, alinhado a candidaturas conservadoras e de direita nas últimas eleições, não deve mudar de forma significativa em 2026, mesmo com a presença de Benedita. A petista tem trajetória ligada a pautas sociais e à defesa de direitos.

Lideranças do PT no Rio de Janeiro também ponderam que tentativas de aproximação poderiam ser interpretadas como artificiais ou oportunistas, com baixo retorno eleitoral.

Com isso, a campanha de Benedita, prioridade ao PT fluminense, deve concentrar esforços na mobilização junto a movimentos sociais e setores urbanos de perfil progressista.

overflay