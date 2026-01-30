Assine
overlay
Início PlatôBr

Alerj negocia com MEC saída para RJ recuperar R$ 117 milhões do Fundeb

Rio de Janeiro ficou fora da partilha do Fundeb de 2026 por não aprovar lei do ICMS Educacional em 2025; Alerj prepara votação de lei, parada desde 2022 

Publicidade
Carregando...
Gustavo Silva
Gustavo Silva
Repórter
30/01/2026 09:02

compartilhe

SIGA
x
Alerj negocia com MEC saída para RJ recuperar R$ 117 milhões do Fundeb
Alerj negocia com MEC saída para RJ recuperar R$ 117 milhões do Fundeb crédito: Platobr Politica

Deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) estão em tratativas com o Ministério da Educação tentando a redistribuição de R$ 117 milhões em recursos do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) que o estado deixou de receber em 2026 por não ter aprovado, dentro do prazo legal, a lei do ICMS Educacional. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O Rio foi o único estado que não aprovou a lei exigida pela reforma do Fundeb para habilitar estados e municípios a receberem a parcela da complementação federal vinculada a resultados educacionais. 

Como a legislação estadual precisava estar em vigor em 2025, o estado e seus municípios ficaram fora da partilha dos recursos em 2026, o que resultou em uma perda estimada em cerca de R$ 117 milhões para as redes municipais de ensino.

A articulação dos deputados ocorre em paralelo à preparação para a votação do projeto dessa lei, prevista para a retomada dos trabalhos legislativos, na próxima semana.

Diante do prejuízo já consolidado, deputados estaduais passaram a negociar com o MEC uma saída administrativa que permita, após a aprovação e sanção da lei, algum tipo de redistribuição desse valor. 

A eventual recuperação dos recursos depende de uma decisão administrativa que ainda não foi formalizada pelo MEC. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A proposta do ICMS Educacional estava parada na Assembleia desde 2022.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay