A estratégia do PT para enfrentar o bolsonarismo na Baixada Fluminense
Petistas do Rio de Janeiro apostam em Eduardo Paes para atrair prefeitos da Baixada distantes da órbita do PT
compartilheSIGA
A estratégia do PT para tentar superar suas históricas dificuldades eleitorais na Baixada Fluminense passa, fundamentalmente, pela aliança com Eduardo Paes. Os petistas no Rio de Janeiro esperam que o prefeito carioca, candidato ao governo estadual, aproxime prefeitos da região de Lula.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O cálculo da sigla dialoga com a experiência da última eleição presidencial. Em 2022, Lula esteve duas vezes na Baixada, ambas em Belford Roxo, ao lado do então prefeito Waguinho. Apesar do esforço, o movimento não foi suficiente para alterar o comportamento eleitoral da região, que seguiu majoritariamente alinhada ao bolsonarismo.
O cenário atual, aliás, é ainda mais adverso. Belford Roxo, por exemplo, hoje é comandada por Márcio Canella, nome ligado a Cláudio Castro, e outros municípios da Baixada permanecem sob controle de prefeitos distantes do PT.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A diferença, avaliam dirigentes petistas, é que agora o partido não aposta apenas na presença de Lula, mas na combinação entre o projeto nacional do presidente e a força local de Paes.