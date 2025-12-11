Assine
overlay
Início PlatôBr

Briga pelo comando do Cidadania chega ao STF

Roberto Freire e Comte Bittencourt brigam na Justiça pela presidência do Cidadania

Publicidade
Carregando...
João Pedroso de Campos
João Pedroso de Campos
Repórter
11/12/2025 04:05

compartilhe

SIGA
x
Briga pelo comando do Cidadania chega ao STF
Briga pelo comando do Cidadania chega ao STF crédito: Platobr Politica

Chegou ao STF nessa quarta-feira, 10, a briga judicial entre Roberto Freire e Comte Bittencourt pelo comando do Cidadania. Bittencourt apresentou uma ação ao Supremo para reverter a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) que devolveu a presidência do partido a Freire.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Tomada pelo desembargador José Firmo Reis Soub no último domingo, 7, essa decisão acolheu um pedido do ex-deputado federal e reconheceu irregularidades na reunião do Diretório Nacional do Cidadania que o destituiu da Executiva Nacional da legenda, em setembro de 2023.

Sucessor de Freire na presidência do partido, Comte Bittencourt alegou ao STF que a decisão do desembargador feriu precedentes da corte quanto à autonomia partidária. A defesa dele argumentou que esse tipo de medida só pode ser tomada quando houver ofensa a direitos e garantias fundamentais.

Na ação, Bittencourt apontou ainda que a decisão se reflete nas eleições de 2026 e, por essa razão, não seria a Justiça do Distrito Federal, mas a Justiça Eleitoral, a responsável pela análise do caso.

Comte Bittencourt pediu ao Supremo uma liminar que suspenda a decisão do desembargador e lhe devolva a presidência do Cidadania. Ao final do julgamento no STF, ele quer que as ações sobre o assunto no TJDFT sejam extintas. A ação ainda não foi distribuída a um dos ministros da corte. 

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay