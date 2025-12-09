Assine
overlay
Início PlatôBr

PSOL é pego de surpresa com decisão de Motta sobre cassação de Glauber Braga

Deputados do PSOL irão se reunir para discutir estratégias para barrar cassação de Glauber Braga

Publicidade
Carregando...
Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
09/12/2025 16:16

compartilhe

SIGA
x
PSOL é pego de surpresa com decisão de Motta sobre cassação de Glauber Braga
PSOL é pego de surpresa com decisão de Motta sobre cassação de Glauber Braga crédito: Platobr Politica

O PSOL foi pego de surpresa com a decisão de Hugo Motta sobre pautar a cassação de Glauber Braga para esta quarta-feira, 10. O partido se reunirá na tarde desta terça-feira, 9, para definir estratégias que possam barrar a perda do mandato do parlamentar do Rio de Janeiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Deputados da base governista consideram quase impossível que Glauber mantenha o mandato nas condições definidas: serão discutidas também as cassações de Carla Zambelli e Alexandre Ramagem. Motta anunciou também que a Mesa Diretora decidirá diretamente sobre a cassação de Eduardo Bolsonaro.

A análise é que Eduardo perderá o mandato por decisão da Mesa, sem possibilidade de acordo com a oposição. Diante do cenário, a cassação de Glauber Braga entrou como “moeda de troca”.

Como noticiou a coluna, integrantes do PSOL consideravam que o processo de perda de mandato teria “subido no telhado” porque nenhum dos deputados bolsonaristas alvos de ações de cassação tinham perdido seus mandatos. Até então.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay