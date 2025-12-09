PSOL é pego de surpresa com decisão de Motta sobre cassação de Glauber Braga

O PSOL foi pego de surpresa com a decisão de Hugo Motta sobre pautar a cassação de Glauber Braga para esta quarta-feira, 10. O partido se reunirá na tarde desta terça-feira, 9, para definir estratégias que possam barrar a perda do mandato do parlamentar do Rio de Janeiro.

Deputados da base governista consideram quase impossível que Glauber mantenha o mandato nas condições definidas: serão discutidas também as cassações de Carla Zambelli e Alexandre Ramagem. Motta anunciou também que a Mesa Diretora decidirá diretamente sobre a cassação de Eduardo Bolsonaro.

A análise é que Eduardo perderá o mandato por decisão da Mesa, sem possibilidade de acordo com a oposição. Diante do cenário, a cassação de Glauber Braga entrou como “moeda de troca”.

Como noticiou a coluna, integrantes do PSOL consideravam que o processo de perda de mandato teria “subido no telhado” porque nenhum dos deputados bolsonaristas alvos de ações de cassação tinham perdido seus mandatos. Até então.