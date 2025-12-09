Assine
Câmara decide votar nesta quarta redução de penas para condenados da trama golpista

Relator do projeto, deputado Paulinho da Força disse que PL se comprometeu a não apresentar destaque que beneficie Bolsonaro

Luciana Lima
Repórter
09/12/2025 13:41

A Câmara votará na sessão desta terça-feira, 9, a proposta que reduz as penas impostas pelo STF (Supremo Tribunal Federal) para os condenados pela tentativa de golpe de Estado. A decisão foi tomada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e anunciada na reunião de líderes desta manhã, que se prolongou até o início da tarde.

O relator do projeto, Paulinho da Força (SD-SP), disse que líderes do Centrão e da direita apoiaram a votação e o governo ficou isolado na posição contrária à proposta. Segundo o relator, o PL concordou em não apresentar destaque para a votação em separado ao projeto. Antes, a intenção do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro era tentar converter a proposta em anistia para os condenados, incluindo o próprio ex-presidente e os demais condenados no núcleo crucial da tentativa de golpe.

