Trajetória de Marcelo Freixo no Rio de Janeiro vai virar livro
Freixo vai lançar ‘Viver é perigoso’, livro em parceria com o jornalista e escritor Bruno Paes Manso
Presidente da Embratur, agência de promoção do turismo do governo federal, o ex-deputado federal e estadual Marcelo Freixo vai lançar em 2026 um livro sobre sua atuação no Rio de Janeiro.
“Viver é perigoso” terá como coautor o jornalista e escritor Bruno Paes Manso, pesquisador da violência e autor de livros como “A república das milícias: Dos esquadrões da morte à era Bolsonaro” e “A fé o fuzil: Crime e religião no Brasil do século XXI”.
O livro vai tratar do Rio de Janeiro e da trajetória do ex-deputado no estado, incluindo o assassinato do irmão dele por milicianos, em 2006, sua atuação na CPI das Milícias da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) e o caso Marielle Franco, que foi assessora de Marcelo Freixo e era amiga dele.
“Viver é perigoso” sairá pela editora Planeta.