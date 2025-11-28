Os soluços de Bolsonaro e as especulações sobre transferência para a Papudinha

Manter uma equipe médica de plantão para socorrer Jair Bolsonaro em sua cela na sede da Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal foi uma das decisões tomadas nesta quinta-feira, 27, pelo ministro Alexandre de Moraes no processo de execução penal do ex-presidente condenado por golpe de Estado, que iniciou o cumprimento de sua pena nesta semana. Bolsonaro passou mal na madrugada após uma crise de soluços.

Os médicos do ex-presidente foram acionados e também orientaram agentes a darem os primeiros socorros ao condenado, conforme relataram os filhos Carlos Bolsonaro (PL), vereador no Rio de Janeiro, em rede social da internet, e Jair Renan Bolsonaro (PL), vereador em Balneário Camboriou (SC), que visitou o pai pela primeira vez no cárcere.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também foi autorizada por Moraes e fez a segunda visita ao marido, nesta quinta. “Meu pai está muito mal”, disse Renan a jornalistas, ao deixar a PF. As crises de soluços são decorrentes das cirurgias feitas após a facada na campanha de 2018. No Supremo, o estado precário de saúde tem embasado os pedidos da defesa – até o momento sem sucesso – para que ele possa cumprir a pena de 27 anos e 3 meses de prisão em regime domiciliar.

Cela na Papudinha

Nesta quinta-feira, 27, o STF divulgou um vídeo de uma cela especial na Papudinha, no Complexo Penitenciário da Papuda, onde onde o ex-ministro da Justiça Anderson Torres cumpre pena de 24 anos de prisão. Com espaço três vezes maior do que o da cela de Bolsonaro na PF – são 54,7 metros quadrados -, o cárcere tem banheiro, lavanderia, cozinha, sala, quarto e uma área externa para tomar sol. Conta com geladeira, filtro de água e ar-condicionado. Segundo nota do Supremo, a capacidade da unidade é para quatro presos, mas foi adaptada para uma pessoa.

Bolsonaro era – e ainda pode ser – um dos ocupantes. Nesta quinta-feira, 27, a possibilidade de o ex-presidente ser transferido em 2026 para a Papudinha gerou comentários de bastidores do Supremo. Moraes, ao determinar o início do cumprimento da sentença na cela da PF para Bolsonaro, considerou a detenção preventiva determinada poucos dias antes. Não há referência a eventuais impedimentos de transferência para o complexo penal.

A cela da Papudinha fica em uma área separada do prédio dos detentos comuns, em uma unidade do 19º Batalhão da Polícia Militar do DF, em geral usada para recolher policiais. O cárcere na Papuda, rejeitado por Bolsonaro e também por Torres, que chegou a pedir a Moraes que o deixasse em uma cela na PF, como o ex-presidente. Na unidade há uma geladeira, armários, a cama é de casal (a de Bolsonaro é de solteiro) e uma televisão.

O STF destacou pontos positivos de rotina do cárcere na Papudinha e, principalmente, a estrutura de saúde disponível. Citou “o banho de sol” em área externa descoberta dentro da “cela”, permissão e espaço para “prática de exercícios físicos, com total privacidade e sem controle de horário”. Destacou, em especial, a assistência médica e de atendimento para emergências, com “posto de saúde com dois médicos clínicos, três enfermeiros, dois dentistas, um assistente social, dois psicólogos, um fisioterapeuta, três técnicos de enfermagem, um psiquiatra e um farmacêutico”.

O Supremo lembra ainda que a unidade prisional fica perto – são 8 quilômetros – de uma unidade de pronto-atendimento (a UPA de São Sebastião) e de hospitais particulares. As chances de Bolsonaro ser transferido para o complexo penal ainda este ano são baixas, mas a necessidade apontada pela defesa de cuidados médicos e o quadro de saúde podem fazer o relator analisar alternativas.