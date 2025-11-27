Deputada denuncia colega bolsonarista que disse que ela ‘merecia uma bofetada’

A deputada Célia Xakriabá, do PSOL de Minas, vai apresentar uma queixa contra o deputado bolsonarista Coronel Meira, do PL de Pernambuco, no Conselho de Ética da Câmara e na Procuradoria-Geral da República (PGR). Na terça-feira, 25, o deputado afirmou publicamente que Célia “merecia” uma bofetada.

A fala de Meira, feita exatamente no Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, ocorreu depois que o Conselho de Ética decidiu arquivar a denúncia feita por ele contra a psolista na Câmara.

O deputado pernambucano havia acusado Célia Xakriabá de agredi-lo com uma caneta durante uma votação relacionada à lei de licenciamento ambiental. Meira disse que chegou a sangrar com a suposta agressão.

“Entendo que isso é muito ruim para essa Casa. Porque, se na hora, o coronel Meira tivesse dado uma bofetada na cara dela, que merecia, pelo sangue que tirou de mim, como é que eu seria [visto] hoje?”, disse o bolsonarista.

No requerimento à Câmara, a parlamentar vai pedir punição ao deputado do PL, destacando que o episódio configura violência política.