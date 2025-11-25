Assine
overlay
Início PlatôBr

‘Um momento histórico e fantástico’, diz preso pela ditadura sobre militares detidos

Preso pela repressão da ditadura militar, o jornalista Ivan Seixas comemorou a prisão de militares acusados de tentativa de golpe

Publicidade
Carregando...
Tatiana Farah
Tatiana Farah
Repórter
25/11/2025 17:18

compartilhe

SIGA
x
‘Um momento histórico e fantástico’, diz preso pela ditadura sobre militares detidos
‘Um momento histórico e fantástico’, diz preso pela ditadura sobre militares detidos crédito: Platobr Politica

Preso político durante a ditadura militar, o jornalista Ivan Seixas comemorou nesta terça-feira, 25, a determinação do STF de que os condenados pela tentativa de golpe passem a cumprir suas penas em regime fechado — entre os quais um ex-presidente, três generais e um almirante da reserva.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Jair Bolsonaro, por enquanto, vai pagar a sentença na cela especial da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde está desde sábado, enquanto os generais Augusto Heleno (foto) e Paulo Sérgio Nogueira foram levados ao Comando Militar do Planalto. Walter Braga Netto seguirá preso no Rio de Janeiro e o almirante Almir Garnier cumprirá pena em uma base da Marinha na capital.

“É um momento histórico e fantástico. Temos de comemorar, porque, afinal de contas, isso mostra que foi desmontado o poderio militar [referindo-se à influência na política e na Justiça]. Até um tempo atrás, a gente não conseguia acusar nem mesmo um soldado. Agora, generais estão sendo condenados pela Justiça civil. E estão sendo presos”, disse.

Um dos principais auxiliares da Comissão da Verdade de São Paulo, Seixas ficou preso por cinco anos nos anos 1970. Tinha 16 anos à época. Junto com o pai, Joaquim Alencar de Seixas, um dos líderes do Movimento Revolucionário Tiradentes, o jornalista foi levado para as dependências do DOI-Codi em São Paulo, onde sofreu torturas. Seu pai foi morto durante a tortura, menos de dois dias depois da prisão.

“Eu vejo que a Justiça, sobretudo o Alexandre de Moraes, tem a tarefa histórica de enquadrar essa gente para dizer que quem manda não são eles”, concluiu.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay