Assine
overlay
Início PlatôBr

Caso Zambelli é precedente para alongar cassação de Ramagem, ordenada por Moraes

No caso de Zambelli, também condenada no STF e fugitiva para o exterior, Hugo Motta enviou perda do mandato para análise da CCJ

Publicidade
Carregando...
João Pedroso de Campos
João Pedroso de Campos
Repórter
25/11/2025 16:44

compartilhe

SIGA
x
Caso Zambelli é precedente para alongar cassação de Ramagem, ordenada por Moraes
Caso Zambelli é precedente para alongar cassação de Ramagem, ordenada por Moraes crédito: Platobr Politica

Alexandre de Moraes determinou nesta terça-feira, 25, o início do cumprimento da pena a que o deputado Alexandre Ramagem foi condenado no processo pela tentativa de golpe: 16 anos, 1 mês e 15 dias. Além de emitir um mandado de prisão contra o bolsonarista, que fugiu para os Estados Unidos, como revelou o PlatôBR, Moraes também ordenou que ele perca o cargo de delegado da Polícia Federal e o mandato na Câmara.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No caso da cassação de Alexandre Ramagem, no entanto, a decisão de Moraes, ao que tudo indica, não terá efeitos imediatos. O mandato do bolsonarista ainda pode ter alguma sobrevida caso Hugo Motta aplique a ele o mesmo entendimento que adotou em uma situação igual, a de Carla Zambelli, também condenada pelo STF e fugitiva para o exterior.

Diante da decisão do Supremo pela perda do mandato de Zambelli, presa na Itália em julho, Motta enviou a ordem para análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. Depois de concluída a tramitação da cassação no colegiado, ela deve ser submetida ao plenário da Casa.

Na ocasião, em julho, Motta afirmou que “as providências que cabem à Câmara já estão sendo adotadas, por meio da Representação que tramita na CCJ, em obediência ao Regimento e à Constituição”.

Discussão e votação de propostas. Dep. Carla Zambelli (PL - SP)

Alvo de um mandado de prisão preventiva assinado por Moraes na semana passada, após sua fuga a Miami, onde foi localizado pelo PlatôBR, Alexandre Ramagem teve uma nova ordem contra si nesta terça, agora para cumprir pena. O ministro do STF determinou que o mandado seja incluído no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões.

Entre as medidas que Moraes adotou também estão envio de ofícios ao TSE para comunicar a inelegibilidade de Ramagem e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, ao qual caberá retirar dele o cargo de delegado da PF.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay