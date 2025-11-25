Como Nikolas pesou a balança das redes contra a prisão de Bolsonaro

A maioria das postagens nas redes sociais sobre a prisão preventiva de Jair Bolsonaro tem sido contrária à decisão de Alexandre de Moraes, confirmada pela Primeira Turma do STF.

Segundo um estudo da agência de inteligência digital Ativaweb, Instagram, TikTok, Facebook, Youtube e X tiveram 29 milhões de menções à prisão de Bolsonaro entre as 6h de sábado, 22, e as 9h dessa segunda-feira, 24. Nesse universo, 12,1 milhões de menções (41,9%) defenderam o ex-presidente e 10,4 milhões (35,8%) foram favoráveis à prisão.

De acordo com a Ativaweb, Nikolas Ferreira foi o motor da reação bolsonarista nas redes. Duas postagens do deputado bolsonarista sobre o assunto ultrapassaram 38 milhões de visualizações, somadas.

“Nikolas não apenas publicou conteúdo, ele ativou um ecossistema inteiro de seguidores em múltiplas plataformas”, afirmou Alek Maracajá, diretor da Ativaweb.