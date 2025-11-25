Assine
overlay
Início PlatôBr

Como Nikolas pesou a balança das redes contra a prisão de Bolsonaro

Levantamento da Ativaweb mostra que os bolsonaristas venceram a disputa nas redes, com 2 milhões de menções a mais que os defensores da prisão de Bolsonaro

Publicidade
Carregando...
Tatiana Farah
Tatiana Farah
Repórter
25/11/2025 04:03

compartilhe

SIGA
x
Como Nikolas pesou a balança das redes contra a prisão de Bolsonaro
Como Nikolas pesou a balança das redes contra a prisão de Bolsonaro crédito: Platobr Politica

A maioria das postagens nas redes sociais sobre a prisão preventiva de Jair Bolsonaro tem sido contrária à decisão de Alexandre de Moraes, confirmada pela Primeira Turma do STF.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo um estudo da agência de inteligência digital Ativaweb, Instagram, TikTok, Facebook, Youtube e X tiveram 29 milhões de menções à prisão de Bolsonaro entre as 6h de sábado, 22, e as 9h dessa segunda-feira, 24. Nesse universo, 12,1 milhões de menções (41,9%) defenderam o ex-presidente e 10,4 milhões (35,8%) foram favoráveis à prisão.

De acordo com a Ativaweb, Nikolas Ferreira foi o motor da reação bolsonarista nas redes. Duas postagens do deputado bolsonarista sobre o assunto ultrapassaram 38 milhões de visualizações, somadas.

“Nikolas não apenas publicou conteúdo, ele ativou um ecossistema inteiro de seguidores em múltiplas plataformas”, afirmou Alek Maracajá, diretor da Ativaweb.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay