Relator ouve Cláudio Castro antes de fechar parecer da PEC da Segurança

Às vésperas da reta final da PEC da Segurança Pública, o relator Mendonça Filho (União-PE) ainda se dedica a ouvir opiniões dos setores interessados e a preparar o terreno para a apresentação de seu parecer.

Nesta terça-feira, 25, o deputado faz uma rodada de conversas com governadores, em audiência pública que contará com a presença de Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro.

Segundo o deputado, as audiências desta semana e da próxima continuam sendo parte essencial da construção da proposta. Também nesta terça, ele ouvirá o governador do Amapá, Clécio Luis (Solidariedade).

Sobre o texto, Mendonça Filho afirma que pretende fazer alterações, mas evita cravar quais serão. “Estou ouvindo as pessoas, tentando fazer um texto que seja o melhor possível”, disse ele ao PlatôBR. “Quando eu botar no papel, aí a coisa fica mais complicada”, acrescentou, referindo-se à aceitação do texto.

O deputado pernambucano reforça que nenhum ponto da versão final está definido e que só deve começar a redigir o texto no fim desta semana. A entrega está prevista para quinta-feira da próxima semana, dia 4 de dezembro.