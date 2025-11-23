Assine
overlay
Início PlatôBr

Apoiador de Messias, Mendonça sabe bem como é enfrentar um Alcolumbre hostil  

André Mendonça sentiu na pele como Davi Alcolumbre pode ser uma pedra no sapato quando contrariado

Publicidade
Carregando...
João Pedroso de Campos
João Pedroso de Campos
Repórter
23/11/2025 04:09

compartilhe

SIGA
x
Apoiador de Messias, Mendonça sabe bem como é enfrentar um Alcolumbre hostil  
Apoiador de Messias, Mendonça sabe bem como é enfrentar um Alcolumbre hostil   crédito: Platobr Politica

André Mendonça irritou bolsonaristas da política e das redes sociais ao declarar apoio à indicação de Jorge Messias ao STF por Lula e anunciar que irá ajudá-lo na interlocução com o Senado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Diante do que se anuncia como retaliação de Davi Alcolumbre a Messias, após ter sido ignorado por Lula na escolha, o indicado precisará mesmo de ajudas — no plural. Como mostrou a coluna, Alcolumbre tem ligado a senadores para dizer que vai trabalhar contra o advogado-geral da União. Ele queria que Rodrigo Pacheco tivesse sido escolhido.

O próprio Mendonça já sentiu na pele como Alcolumbre pode ser hostil nesse exato tipo de situação. Quando o ministro “terrivelmente evangélico” foi indicado por Jair Bolsonaro, em 2021, Alcolumbre, então presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, segurou sua sabatina de julho a novembro.

À época, Davi Alcolumbre era um defensor da indicação do então chefe da PGR, Augusto Aras, para a vaga deixada no Supremo por Marco Aurélio Mello. A retaliação, afinal, não funcionou, mas incomodou Mendonça.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay