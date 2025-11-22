Bolsonaro já disse que Brasil não merece ser ‘governado de dentro da cadeia’
Preso por ordem de Moraes, Bolsonaro, ao que tudo indica, definirá seu candidato para 2026 de dentro da prisão
Preso preventivamente por ordem de Alexandre de Moraes neste sábado, 22, Jair Bolsonaro ainda não definiu qual candidato vai representá-lo na disputa presidencial de 2026. Essa escolha, ao que tudo indica, deverá ser feita de dentro da prisão, em um cenário semelhante ao de Lula em 2018.
E o que dizia o então candidato Bolsonaro naquele ano sobre a influência eleitoral do petista, preso em Curitiba para cumprir pena na Lava Jato, e a definição de Fernando Haddad como candidato do PT?
Para Bolsonaro, ao menos naquela época, o Brasil não merecia ser governado “de dentro da cadeia ou por seus alinhados políticos”.
“O Brasil é gigante e honesto. O cidadão não aguenta mais ser massacrado enquanto premiam malfeitores. Não merecemos ser governados de dentro da cadeia ou por seus alinhados políticos. De Norte a Sul, a população exige mudanças urgentes! Estamos juntos nessa!”, escreveu o presidenciável em 5 de outubro de 2018, dois dias antes do primeiro turno.
A prisão do ex-presidente foi criticada pelos nomes de fora clã Bolsonaro mais cotados a receberam o apoio dele, Tarcísio de Freitas e Ratinho Junior, que citaram os problemas de saúde de Jair Bolsonaro. O governador paulista classificou a decisão do ministro do STF como “irresponsável” e o paranaense, como “insensível”.
O outro cogitado como presidenciável do bolsonarismo, Flavio Bolsonaro, foi quem deflagrou a decisão de Moraes ao chamar militantes bolsonaristas para uma vigília nas proximidades do condomínio onde o ex-presidente cumpria prisão domiciliar, em Brasília.