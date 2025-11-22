Assine
overlay
Início PlatôBr

A esperança que o Itamaraty alimenta após Trump zerar parte do tarifaço

Decisão de Trump removeu tarifa de 40% para 238 produtos brasileiros, como carne bovina, café e cacau. Mas 62,9% das vendas aos EUA permanecem sujeitas a algum tipo de sobretaxa. Além disso, as sanções a autoridades seguem em vigor

Publicidade
Carregando...
Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
22/11/2025 00:21

compartilhe

SIGA
x
A esperança que o Itamaraty alimenta após Trump zerar parte do tarifaço
A esperança que o Itamaraty alimenta após Trump zerar parte do tarifaço crédito: Platobr Politica

Após o presidente Donald Trump zerar o tarifaço de 40% para uma lista de produtos agrícolas brasileiros, o Ministério das Relações Exteriores ainda aguarda uma resposta para a proposta de negociação encaminhada ao governo dos Estados Unidos em 4 de novembro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A expectativa do governo Lula, segundo o ministro Mauro Vieira (Relações Exteriores), era receber uma resposta a esse pedido mais amplo até esta semana. Mas a esperada decisão não veio, e a gestão petista foi surpreendida com a decisão de Trump, não menos comemorada, de reduzir as tarifas para a lista de produtos que inclui carnes e café, por exemplo.

Na avaliação de diplomatas e auxiliares do presidente, o ato executivo de Trump que beneficia vários produtos brasileiros é resultado do contexto interno do país, com a inflação seguindo tendência de alta.

Embora Trump tenha mencionado na decisão as conversas recentes com o governo brasileiro, integrantes da equipe econômica entendem que ele reduziu as tarifas em benefício próprio, uma vez que a alta nos preços começou a afetar sua popularidade.

Além de tentar zerar todas as tarifas ainda vigentes, o governo brasileiro quer abrir diálogo com os americanos para tentar suspender as sanções impostas a autoridades do país, entre elas ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e o advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado por Lula para a vaga aberta com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso. 

Taxas mantidas
Um levantamento da CNI (Confederação Nacional da Indústria) aponta que a decisão de Trump removeu a tarifa de 40% para 238 produtos brasileiros, como carne bovina, café e cacau, insumos comuns da cesta de consumo da população americana.

Mesmo com a decisão, 62,9% das vendas brasileiras aos Estados Unidos permanecem sujeitas a algum tipo de tarifa adicional, considerando tanto as medidas horizontais, aplicadas para todos os países, quanto as setoriais, como aquelas voltadas para produtos como aço e alumínio.

Ainda assim, o corte foi comemorado. O presidente da CNI, Ricardo Alban, afirmou que a decisão de Trump impulsiona a competitividade dos produtos brasileiros e sinaliza disposição dos Estados Unidos para aprofundar a negociação.

“Setores muito relevantes, como máquinas e equipamentos, móveis e calçados, que tinham os Estados Unidos como principais clientes externos, ainda não entraram na lista de exceções. O aumento das isenções é um sinal muito positivo de que temos espaço para remover as barreiras para outros produtos industriais. Esse é nosso foco agora”, disse Alban.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay