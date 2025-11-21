Assine
overlay
Início PlatôBr

Incêndio e frustração com negociações marcam reta final da COP30

Novo esboço do texto final do encontro apresentado na madrugada pela presidência brasileira não menciona o termo "combustíveis fósseis" e decepciona ambientalistas e cientistas. Interrupção dos trabalhos por causa do fogo no pavilhão pode provocar adiamento do final da conferência

Publicidade
Carregando...
Luciana Lima
Luciana Lima
Repórter
21/11/2025 10:49

compartilhe

SIGA
x
Incêndio e frustração com negociações marcam reta final da COP30
Incêndio e frustração com negociações marcam reta final da COP30 crédito: Platobr Politica

O presidente da COP30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), embaixador André Corrêa do Lago, indicou nesta sexta-feira, 21, a possibilidade de que a conferência seja prorrogada por mais um tempo para que as negociações cheguem a um consenso em torno das pautas em debate. Em entrevista à TV Brasil, ele avaliou que o incêndio em um dos estandes da Zona Azul também impactou as negociações na medida em que conversas tiveram que ser interrompidas por seis horas, mas também disse que é natural que as COPs durem um tempo maior que o previsto.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Depois do incêndio na tarde de quinta-feira, 20, a Zona Azul foi reaberta às 20h40, mas as sessões plenárias só foram retomadas nesta sexta. A área diretamente atingida pelo incêndio continua isolada. “Realmente, as coisas mudaram um pouco. Estamos trabalhando nas consultas dos grupos regionais, estamos trabalhando nisso online e por telefone”, disse o embaixador, “Como reabriu a Zona Azul, teremos negociações de manhã e durante todo o dia. Então, vamos ver até quando dura”.

“Todo mundo já notou, com a cobertura de vocês, que as negociações são complexas, a geopolítica está difícil, questão financeira. Mas a gente está sentindo que há vontade de um resultado bom e ambicioso aqui em Belém”, ponderou o embaixador.

“Combustíveis fósseis”
Nesta sexta, o clima era de frustração entre cientistas do clima, ambientalistas e delegações, diante do novo esboço do texto final da COP30, apresentado pela presidência brasileira, na madrugada. A declaração não menciona o termo “combustíveis fósseis“. Na quinta-feira, 21, mais de 30 países já haviam considerado insuficiente o projeto de acordo apresentado pela presidência brasileira, e pediram a inclusão de um caminho para abandonar as energias fósseis.

O pedido foi feito por meio de uma carta encaminhada pela delegação colombiana. “Não podemos apoiar um texto que não inclua um roteiro para uma transição justa, ordenada e equitativa para a eliminação dos combustíveis fósseis”, afirmaram esses países.

O tema foi tratado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que desde o início da conferência defendeu a elaboração de um “mapa do caminho” para acelerar a transição energética. Vale ressaltar que as negociações ocorrem também sob a ideia de grande contradição do governo brasileiro que, às vésperas da COP30 liberou as atividades da Petrobras na exploração de petróleo na chamada margem equatorial e a petroleira já iniciou a perfuração do primeiro poço na Bacia da Foz do Amazonas.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay