Mais protagonismo: Supremo assume competência para julgar causa trabalhista
Pela primeira vez o Supremo usou uma ação de "assunção de competência" para puxar processo do TST para a corte e deliberar sobre o tema de forma única para o país. Decisão foi tomada em meio a debate sobre "ativismo juficial"
compartilheSIGA
O STF deu mais um passo em direção do fortalecimento do protagonismo em decisões constitucionais. Por maioria dos ministros, foi aprovado na quarta-feira, 19, um tipo de ação nunca aplicada antes na corte para assumir a competência de processos trabalhistas. A decisão criou uma normatização única no país para temas que têm os direitos fundamentais como pano de fundo. A ação de “assunção de competência”, chamada pela sigla IAC, puxou um processo do TST (Tribunal Superior do Trabalho) para ser julgado no Supremo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O Incidente de Assunção de Competência (IAC) foi usado de forma inédita pelo STF para deliberar uma regra única e alinhada à Constituição, acabando com as interpretações divergentes adotadas pela Justiça do Trabalho no país. Esse tipo de processo usado pelo STF promete esquentar ainda mais o debate sobre o “ativismo judicial“. A atuação do tribunal em casos que demandam regulamentação e normatização inexistentes no país tem sido alvo de críticas, como as feitas pelo ministro André Mendonça em palestra na segunda-feira, 17, em São Paulo.
Mendonça sustenta que o Judiciário tem atuado como “legislador” e, até mesmo, como uma espécie de “poder moderador”, que não existe na democracia atual, seria um quarto poder, com mando sobre o Judiciário, o Executivo e o Legislativo.
Caso de origem
No processo julgado nesta quarta – que serviu de base para a decisão de abrangência nacional -, os ministros votaram para definir a “competência do STF para julgar ações trabalhistas de empregados da Funasa (Fundação Nacional de Saúde)”, que em 1990 mudaram do regime celetista para o estatutário.
Vinculada ao Ministério da Saúde, a autarquia buscou o Supremo e acusou o TST de descumprir ordem da corte constitucional ao julgar ação de servidora que cobrou o FGTS (previsto no regime celetista) referente a período posterior à mudança de regime. A Funasa alegou que o caso envolvia servidora pública federal e um tema de “grande repercussão”, devendo ser analisado pelo Supremo.
A ação, sob relatoria do ministro Gilmar Mendes, determina que o caso do TST seja enviado ao STF e manda suspender até o “julgamento definitivo” na corte todos os processos semelhantes na Justiça do Trabalho do país. O ministro Alexandre de Moraes defendeu o tipo de ação inaugurada nesta quarta e prevista, segundo ele, em regimento da corte. Para ele, a medida garante “segurança jurídica” e dá “estabilidade à interpretação dos temas”.
Segundo o STF, o IAC é um instrumento “previsto no artigo 947 do Código de Processo Civil de 2015 que permite que um tribunal assuma a competência para julgamento de um caso que envolva relevante questão de direito, com grande repercussão social”. Parecido com as ações de “repercussão geral”, que servem para “uniformizar a jurisprudência, evitar decisões contraditórias e reduzir a repetição de processos”, esse tipo de ação tem “diferenças técnicas”. Uma é que ela só pode ser usada para “deslocar processos de tribunais superiores para o STF” em questões de competência da corte – competência originária – ou de competência “recursal ordinária”, em que só o Supremo julga o recurso.
Os ministros Edson Fachin, presidente do STF, e Flávio Dino foram contra o IAC. Nos votos, eles argumentaram que esse tipo de ação só pode valer “à solução ou à prevenção de divergências internas de um tribunal superior” em que o Supremo já tenha “mecanismos próprios para uniformizar entendimentos”.