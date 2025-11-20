Incêndio atinge pavilhão da COP30 em Belém e atrapalha negociações

Um incêndio foi registrado na tarde desta quinta-feira, 20, por volta das 14 horas na zona azul da COP30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima), realizada no Parque da Cidade, em Belém. Esse espaço é reservado apenas para pessoas credenciadas e é usado pelas delegações dos países para negociar os termos do acordo para reduzir as emissões de poluentes.

O local também é destinado à imprensa, empresários e representantes da sociedade civil. Todos foram retiradas do local por precaução. As causas do incêndio ainda não foram detalhadas. Em coletiva improvisada, o ministro Celso Sabino (Turismo) afirmou que o fogo já foi controlado e que eventos de grandes proporções estão sujeitos a esse tipo de problema.

A organização da COP30 também informou que o incêndio que atingiu o Pavilhão dos Países não deixou feridos. A energia elétrica foi cortada na área interna deste pavilhão. Em entrevista à Globonews, o governador do Pará, Helder Barbalho, afirmou que as equipes trabalham com duas hipóteses para o incidente na COP30: falha em um gerador ou um curto-circuito em um stand.

Com a evacuação da zona azul, as negociações foram interrompidas em um momento de intenso debate após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltar à Belém na última quarta-feira, 18, para tentar sensibilizar as delegações a deliberarem pela redução no uso de combustíveis fósseis.

O governo brasileiro tem como objetivo garantir o compromisso das delegações presentes para mobilizar anualmente, até 2035, US$ 1,3 trilhão em investimentos para financiar a transição energética. Lula também propôs aos representantes dos diversos países que quadrupliquem o consumo de biocombustíveis (como etanol, biodiesel e combustível sustentável de aviação) até 2035.