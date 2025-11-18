Assine
Aliado de Eduardo insiste com Moraes, mas segue sem visitar Bolsonaro

Gil Diniz, deputado estadual de SP, já pediu três vezes que Moraes analise seu pedido, mas segue sem resposta

João Pedroso de Campos
18/11/2025 09:14

Um dos principais aliados de Eduardo Bolsonaro na política de São Paulo, o deputado estadual Gil Diniz, do PL, aguarda há quase um mês uma autorização de Alexandre de Moraes para visitar Jair Bolsonaro na prisão domiciliar.

Conhecido como Carteiro Reaça, Diniz fez o pedido em 23 de outubro, alegando “relação de amizade e apreço pessoal” com Bolsonaro. Ele queria inicialmente que o encontro ocorresse em 30 ou 31 de outubro.

De lá para cá, no entanto, Moraes não analisou o pedido de Diniz, mas autorizou outras visitas a Bolsonaro. O deputado paulista já reiterou duas vezes sua pretensão de ir à casa do ex-presidente em Brasília: a primeira delas em 3 de novembro e a segunda, no último dia 15.

Os pedidos de visita a Jair Bolsonaro que Moraes tem avaliado são os apresentados pela própria defesa do ex-presidente. Até o momento, Gil Diniz ainda não foi incluído na lista de aliados e amigos que os advogados levaram ao ministro.

Com a proximidade de uma possível ida de Bolsonaro ao regime fechado, aliás, o aliado de Eduardo pode acabar sem vez.

