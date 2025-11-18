Aliado de Eduardo insiste com Moraes, mas segue sem visitar Bolsonaro

Um dos principais aliados de Eduardo Bolsonaro na política de São Paulo, o deputado estadual Gil Diniz, do PL, aguarda há quase um mês uma autorização de Alexandre de Moraes para visitar Jair Bolsonaro na prisão domiciliar.

Conhecido como Carteiro Reaça, Diniz fez o pedido em 23 de outubro, alegando “relação de amizade e apreço pessoal” com Bolsonaro. Ele queria inicialmente que o encontro ocorresse em 30 ou 31 de outubro.

De lá para cá, no entanto, Moraes não analisou o pedido de Diniz, mas autorizou outras visitas a Bolsonaro. O deputado paulista já reiterou duas vezes sua pretensão de ir à casa do ex-presidente em Brasília: a primeira delas em 3 de novembro e a segunda, no último dia 15.

Os pedidos de visita a Jair Bolsonaro que Moraes tem avaliado são os apresentados pela própria defesa do ex-presidente. Até o momento, Gil Diniz ainda não foi incluído na lista de aliados e amigos que os advogados levaram ao ministro.

Com a proximidade de uma possível ida de Bolsonaro ao regime fechado, aliás, o aliado de Eduardo pode acabar sem vez.