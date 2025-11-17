Assine
O mundo do trabalho longe do coach

Jornalistas reúnem ministros e magistrado para lançar "O que os coaches não te contam sobre o futuro do trabalho"

Tatiana Farah
Tatiana Farah
Repórter
17/11/2025 12:00

Em plena discussão da escala 6×1, os jornalistas Juliano Barros e Leonardo Sakamoto lançam, em Brasília, o livro “O que os coaches não te contam sobre o futuro do trabalho”.

Lançada pela editora Alameda, a obra traz um retrato profundo das relações trabalhistas e das condições em que os trabalhadores vivem, apesar e além do discurso de empreendedorismo.

O lançamento, na Livraria Platô, na terça, 18, terá uma bancada de peso entre os convidados. Entre os debatedores, dois ministros, Guilherme Boulos e Margareth Menezes, confirmaram presença, assim como a deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio, e Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

O livro fala da escala 6×1 e de como os trabalhadores têm sido empurrados a trabalhar na informalidade. A obra traz também mazelas que se perpetuam no Brasil, como o trabalho infantil e escravo e as desigualdades de gênero e raça.

guilherme-amado

