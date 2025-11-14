Cobrado pela OAB no STF, bolsonarista pede desculpas após atacar advocacia na CPI
Depois de dizer na CPI que escritórios são usados para lavar dinheiro, bolsonarista Zé Trovão se retratou
Cobrado pela OAB a dar explicações no STF a respeito de ataques que fez à advocacia na CPI mista do INSS, o deputado bolsonarista Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, pediu desculpas nessa quinta-feira, 13.
Em 6 de outubro, durante a oitiva de Fernando Cavalcanti, ex-sócio do advogado Nelson Wilians, na CPI, Zé Trovão acusou ambos de lavarem de dinheiro e disse que “é para isso que servem esses escritórios”.
“Quando o cara quer roubar, ele procura duas entidades: a que quer fazer o roubo com ele e a que vai lavar o dinheiro para ele, e, normalmente, são escritórios de advocacia”, completou.
Interpelado pela OAB nacional no Supremo, o deputado agora se retratou e reconheceu que sua declaração “pode ter sido interpretada de forma generalizada e ofensiva à advocacia”. A defesa de Zé Trovão afirmou que as falas dele foram feitas “no calor do debate parlamentar e que não teve a intenção de ofender a honra de nenhum advogado ou da instituição”.
O bolsonarista catarinense ainda afirmou ter “enorme consideração pelos advogados do Brasil” — imagina se não tivesse — e reconheceu que, se não fosse pela atuação de seus defensores, “não estaria hoje em liberdade e nem teria condições de disputar a última eleição”.
A interpelação protocolada no STF apontou que o deputado bolsonarista “atinge a honra objetiva da classe e o prestígio institucional da OAB” e pediu explicações a ele em oito pontos sobre suas declarações. Esse tipo de ação é o primeiro passo para que seja proposta uma queixa-crime — nesse caso, pelo possível delito de difamação.
A ação foi assinada pelo presidente da OAB, Beto Simonetti, outros membros da diretoria e os 27 presidentes da entidade nos estados. O relator no STF é Cristiano Zanin.