Em derrota de bolsonaristas, Senado reconduz Gonet no comando da PGR

Chefe do Ministério Público obteve 45 votos contra 26, placar mais apertado do que em 2023. Confrontado por aliados do ex-presidente, ele defendeu o trabalho do órgão nos processos da trama golpista

Ricardo Brandt
Ricardo Brandt
Repórter
12/11/2025 20:06

Comiss..o de Constitui....o, Justi..a e Cidadania (CCJ) realiza reuni..o para sabatinar indicados para o Superior Tribunal Militar (STM), Procuradoria-Geral da Rep..blica (PGR), Conselho Nacional de Justi..a (CNJ) e Conselho Nacional do Minist..rio P..blico (CNMP)...Em foco, indicado para ser reconduzido ao cargo de Procurador-Geral da Rep..blica, Paulo Gustavo Gonet Branco (MSF 60/2025). ..Foto: Geraldo Magela/Ag..ncia Senado crédito: Geraldo Magela/Agência Senado

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, foi aprovado no Senado nesta quarta-feira, 12, para permanecer por mais dois anos no cargo. Confrontado por parlamentares de direita em sabatina de quase seis horas na CCJ, seu nome foi aprovado por 17 votos a 10 na comissão e, depois, por 45 votos a 26 no plenário. Ele precisava de 41. Em 2023, o resultado foi mais folgado: 65 a 11.

Em boa fase nas relações com o Planalto e com o STF, Gonet foi indicado por Lula para mais um mandato de dois anos na PGR. Na sabatina, ele foi  alvo de críticas na CCJ, por exemplo, por ser o autor da denúncia no STF que condenou Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão por golpe de Estado, em setembro, e também pela atuação do órgão no escândalo do INSS.

Gonet defendeu a PGR e disse que órgão não tem “bandeiras partidárias” e “não julga ninguém”. “Da PGR não saem denúncias precipitadas. As minhas manifestações se deram invariavelmente nos autos dos processos, sem vazamento nem comentário público algum. Não há criminalização da política em si. A tinta que imprime as peças produzidas pela PRG não têm as cores das bandeiras partidárias”, disse Gonet ao comentar os processos do 8 de Janeiro. 

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho de Jair Bolsonaro, criticou Gonet e o associou a um suposto “conluio” com o ministro do STF Alexandre de Moraes, relator do processo que condenou o ex-presidente. “Quero lamentar sua recondução. O senhor aceitou passivamente o Ministério Público ser esculhambado. Não defendeu as prerrogativas constitucionais da instituição que deveria representar”, atacou Flávio.

A sabatina na CCJ  do Senado começou por volta das 9 horas e foi até o meio da tarde. 

