Derrite pode ficar mais 30 dias na Câmara discutindo PL Antifacção

O secretário licenciado de Segurança Pública de São Paulo e deputado federal, Guilherme Derrite, deve ficar pelo menos mais 30 dias na Câmara para discutir o PL Antifacção. Derrite é o relator do texto.

A votação do projeto, que seria na tarde desta quarta-feira, 12, foi adiada a pedido de governadores e das bancadas do PL e do PT. A solicitação foi para que houvesse mais tempo para discutir a proposta.

O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, disse à coluna que pediu a Tarcísio de Freitas para que Guilherme Derrite possa ficar mais tempo licenciado da secretaria. O governador de São Paulo, segundo Sóstenes, disse que, se Derrite quiser, irá liberá-lo.

A ideia é que a votação seja adiada por 30 dias para dar tempo de discutir a proposta com Judiciário, governadores, polícias, governo federal e todas as bancadas partidárias.