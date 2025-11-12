Assine
overlay
Início PlatôBr

Incidentes cibernéticos: 68 casos foram reportados até outubro 2025, informa o BC

Do total, 37 são fraudes que resultaram no roubo de recursos das fintechs, dos bancos e dos clientes, segundo o Banco Central. Número representa aumento significativo em relação a 2024

Publicidade
Carregando...
Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
12/11/2025 12:26

compartilhe

SIGA
x
Incidentes cibernéticos: 68 casos foram reportados até outubro 2025, informa o BC
Incidentes cibernéticos: 68 casos foram reportados até outubro 2025, informa o BC crédito: Platobr Politica

O Banco Central identificou 68 casos de incidentes cibernéticos em instituições financeiras e de pagamento  até outubro de 2025, informou nesta quarta-feira, 12, o diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton Aquino. Segundo ele, do total de ocorrências no ano, 37 resultaram no roubo de recursos das empresas e dos clientes, como ataques hackers recentes revelados pelo PlatôBR. As declarações foram feitas durante a divulgação do Relatório de Estabilidade Financeira

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O número divulgado pelo BC representa um aumento significativo em relação aos 59 casos de janeiro a dezembro de 2024. “Queria deixar muito claro que as estruturas do Banco Central, as estruturas do Pix, funcionam perfeitamente e são resilientes”, disse Aquino. 

No relatório, o BC informou que o crime organizado tem cooptado colaboradores das instituições financeiras, das instituições de pagamento ou de prestadores de serviço contratados por elas, o que “reforça a importância de implementar práticas de higiene cibernética e coibir falhas no controle de acesso”.

“A experiência do BC no monitoramento dos incidentes indica que, na maioria das vezes, o acesso indevido a credenciais de uma instituição financeira ou de uma instituição de pagamento e posterior acesso à sua infraestrutura tecnológica propiciam um incidente cibernético. Isso torna essencial investir em práticas de higiene cibernética para reduzir a superfície de ataque”, informou o BC no documento. 

O Banco Central também identificou ser necessário avançar em atividades como revisão periódica dos acessos configurados e autenticação multifator, em especial, para atividades como o controle de acesso aos sistemas.

“Sobre esse último item, observa-se crescente número de incidentes em que colaboradores cooptados pelo crime facilitam a instalação de dispositivos físicos no ambiente computacional das instituições, viabilizando a conexão à rede corporativa para subtrair informações ou mesmo proporcionar acesso remoto a sistemas corporativos”, escreveu o BC no relatório. 

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay