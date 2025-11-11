O que se pode esperar do encontro entre Mauro Vieira e Marco Rubio

O ministro Mauro Vieira (Relações Exteriores) participa nesta terça-feira, 11, do primeiro dia das reuniões ministeriais do G7, no Canadá. Entre auxiliares do chefe do Itamaraty, a expectativa é que ele e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, possam conversar para agendar a primeira visita dos negociadores brasileiros a Washington para tratarem do tarifaço sobre produtos brasileiros e da retirada das sanções impostas a diversas autoridades.

Diplomatas ouvidos pelo PlatôBR afirmaram que, desde o encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o otimismo inicial quanto a uma resolução rápida do impasse político e econômico se transformou em incerteza e desconfiança, pois uma reunião para tratar do tema ainda não foi agendada.

O Itamaraty trabalha com duas hipóteses. A primeira é de que será possível realizar uma reunião ainda em novembro ou, no mais tardar, em dezembro. A segunda considera que Rubio está fazendo uma “operacão tartaruga” diante da simpatia que tem pela família de Jair Bolsonaro, condenado à prisão pelos atos golpistas do 8 de Janeiro.

A ideia é que Vieira, o vice-presidente Geraldo Alckmin, também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e o ministro Fernando Haddad (Fazenda), sejam recebidos nos Estados Unidos para negociar uma redução das tarifas impostas e o fim das sanções.

Em último caso, a orientação de Vieira e dos demais auxiliares que tratam desse tema será sugerir a Lula um telefonema pessoal para Trump. Os dois trocaram os números e o petista chegou a dizer que ligaria para o chefe de Estado americano, se as conversas não avançassem rapidamente. Entretanto, Lula mudou o discurso e disse durante viagem a Belém que ligaria depois da COP30, caso uma reunião não fosse realizada rapidamente.