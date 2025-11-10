O que delegados do RJ acham sobre candidatura de secretário de Polícia Civil

Delegados da Polícia Civil do Rio de Janeiro avaliam que Felipe Curi, secretário de Polícia Civil do estado, não será candidato ao governo, mas a deputado federal.

A avaliação é de que Curi deve seguir os passos — tortos — de Allan Turnowski, secretário de Polícia Civil de Cláudio Castro em 2022. Turnowski foi candidato à Câmara dos Deputados pelo PL na última eleição, mas acabou preso por suposto envolvimento com a cúpula do jogo do bicho semanas antes do pleito.

Curi é considerado pupilo de Turnowski na corporação e chegou, inclusive, a fazer campanha pelo ex-chefe. Mensagens apreendidas na operação que levou à prisão de Turnowski mostraram que Curi foi mencionado em uma conversa entre o ex-secretário e o delegado Maurício Demétrio — preso desde junho de 2021 por corrupção, associação criminosa, obstrução à Justiça, lavagem de dinheiro e ocultação de bens.

Em um diálogo sobre as articulações para a sucessão no comando da Polícia Civil, em 6 de setembro de 2020, Demétrio disse: “Cury [sic] é ótima alternativa”. Turnowski respondeu: “Não sei. Acho muito imaturo. Mas é nosso”.

Após a megaoperação que resultou em um massacre com 121 mortos, Curi vem rechaçando qualquer associação de seu nome a intenções eleitorais. O governador Cláudio Castro, por sua vez, foi criticado por ter promovido uma ação considerada “eleitoreira”.