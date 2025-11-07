Assine
Motta vai anunciar Derrite como relator e juntará propostas do governo e da oposição

Secretário de Segurança de Tarcísio vai se licenciar do cargo para assumir relatoria e apresentar substitutivo que mescla pontos do governo e do PL Antiterrorismo, de Danilo Forte

Rafaela Rosa
Rafaela Rosa
Repórter
07/11/2025 18:21

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), deve oficializar ainda nesta sexta, 7, o nome de Guilherme Derrite (PP-SP) como relator do PL Antifacção, apresentado pelo governo Lula. A escolha foi costurada nos últimos dias e contou com aval de diferentes alas da Casa — e também do Planalto.

Derrite, que vai se licenciar da Secretaria de Segurança de São Paulo, deve apresentar um substitutivo que mistura trechos do texto do governo com pontos do PL Antiterrorismo, de Danilo Forte (União-CE), bandeira da oposição.

A votação está prevista para terça-feira, 11, e todo o movimento tem respaldo de ministros do Supremo, entre eles Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, que estariam alinhados à articulação.

