Alemanha frustra governo e não anuncia aporte no fundo de florestas de Lula

Segundo o primeiro-ministro da Alemanha, Friendrich Merz , o tema será discutido pelo parlamento e pelo governo alemão, mas o investimento será de um valor "consideravel"

Antonio Temóteo
07/11/2025 16:09

O primeiro-ministro da Alemanha, Friendrich Merz, frustrou o governo brasileiro nesta sexta-feira, 7, ao não anunciar um aporte formal de recursos no Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês). Segundo ele, o tema será discutido com pelo parlamento e pelo governo alemão, mas o investimento será de um valor “consideravel”. 

“O motivo pelo qual ainda não mencionamos valores específicos é simplesmente prático. Precisamos contabilizar isso no orçamento, precisamos revisar a estrutura novamente e, possivelmente, fazer novas propostas sobre como implementá-la. Só então nos envolveremos, e não há absolutamente nenhuma discordância dentro da coalizão sobre não mencionar um valor ou prazo específico hoje”, afirmou Merz.

As declarações do líder alemão foram feitas após ele participar de uma reunião bilateral com o presidente Luiz Inácio da Silva, durante a Cúpula do Clima, em Belém. A decisão dos alemães é a segunda que frustrou o Planalto. A primeira ocorreu quando o Reino Unido sinalizou apoio o fundo, mas informou aos diplomatas brasileiros que um eventual aporte só ocorreria depois de março de 2026, diante das restrições orçamentárias. 

Como mostrou o PlatôBR, o governo brasileiro aposta em aporte de sete países ao longo do próximo ano: Alemanha, Reino Unido, China, Suécia, Dinamarca, Canadá e Emirados Árabes Unidos. 

