CPI do INSS gera crise no PSB do Maranhão, com ameaças a Duarte Jr.

A CPI Mista do INSS abriu uma crise no PSB do Maranhão. O vice-presidente da comissão, deputado Duarte Jr. denunciou o deputado estadual licenciado Edson Araújo, também do PSB, por ameaça de morte. Além de registrar ameaça recebida por WhatsApp, Duarte Jr pediu a Hugo Motta e à CPI que providenciem escolta e segurança ele e sua família.

No documento enviado à CPI, Duarte Jr. afirma que foi ameaçado na terça-feira, 4, depois do depoimento de Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, quando o parlamentar perguntou sobre repasses de verbas ao colega do PSB no Maranhão. Edson Araújo hoje é vice-presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CBPA), investigada pela CPI.

Edson Araújo teve sua convocação solicitada em diversos requerimentos de parlamentares à comissão, assim como teve pedida sua quebra de sigilo. “Além disso, seu nome é citado diretamente como recebedor de valores suspeitos no Inquérito Policial que deu início à Operação Sem Desconto”, escreveu Duarte Jr. na petição à CPI.

Duarte Jr. enviou ofício também à Assembleia Legislativa para que Araújo seja investigado por quebra de decoro parlamentar.

O PSB no estado não tomou o partido do vice-presidente da CPI, mas divulgou nota se comprometendo a analisar o pedido.

“O pedido protocolado pelo deputado federal Duarte Júnior (PSB) de abertura de processo disciplinar contra o deputado estadual Edson Araújo será apreciado pelo Conselho de Ética do diretório estadual do Maranhão com rigor, celeridade e transparência, a fim de que se apure o caso com amplo direito de defesa garantido a todos os envolvidos”, diz a nota divulgada na tarde desta quinta-feira, 6.

A bancada do PSB na Assembleia Legislativa no Maranhão é bem forte e pode definir o destino do colega. Dos 42 deputados em exercício, dez são do partido.