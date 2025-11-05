Motta anuncia para sexta definição da Câmara por projetos antifacção e antiterrorismo

BUENOS AIRES – Hugo Motta anunciou nesta quarta-feira, 5, que a Câmara vai definir até a próxima sexta, 7, seu posicionamento sobre a tramitação dos projetos de lei que antifacção, do governo Lula, e os textos que equiparam os crimes dessas organizações a terrorismo, bandeira da oposição.

“Até a próxima sexta-feira anunciaremos ao Brasil qual será nossa decisão acerca do projeto de lei apresentado pelo Ministério da Justiça sobre o combate às facções criminosas, bem como dois projetos, um de autoria do deputado Danilo Forte e outro de autoria do senador Styvenson, que tratam da equiparação dos crimes das facções criminosas. Nós queremos até sexta-feira [definir] qual será o posicionamento da Câmara, porque na próxima semana já haveremos de enfrentar essa agenda”, disse Motta.

As declarações do presidente da Câmara foram dadas em Buenos Aires, no fórum organizado na cidade pelo IDP, de Gilmar Mendes.

Em sua participação no fórum, ao lado de Gilmar, Motta afirmou que a segurança pública não pode se tornar palco de disputa política.

“A sociedade deve cobrar de nós resultados práticos e leis que endureçam as penas, respeitem os direitos humanos e mostrem que as instituições brasileiras enfrentarão o crime organizado com firmeza. Não vamos abrir mão dessa agenda”, declarou.

