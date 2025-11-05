Assine
overlay
Início PlatôBr

Motta anuncia para sexta definição da Câmara por projetos antifacção e antiterrorismo

Motta afirmou que segurança pública não pode se tornar palco de disputa política

Publicidade
Carregando...
João Pedroso de Campos
João Pedroso de Campos
Repórter
05/11/2025 22:02

compartilhe

SIGA
x
Motta anuncia para sexta definição da Câmara por projetos antifacção e antiterrorismo
Motta anuncia para sexta definição da Câmara por projetos antifacção e antiterrorismo crédito: Platobr Politica

BUENOS AIRES – Hugo Motta anunciou nesta quarta-feira, 5, que a Câmara vai definir até a próxima sexta, 7, seu posicionamento sobre a tramitação dos projetos de lei que antifacção, do governo Lula, e os textos que equiparam os crimes dessas organizações a terrorismo, bandeira da oposição.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“Até a próxima sexta-feira anunciaremos ao Brasil qual será nossa decisão acerca do projeto de lei apresentado pelo Ministério da Justiça sobre o combate às facções criminosas, bem como dois projetos, um de autoria do deputado Danilo Forte e outro de autoria do senador Styvenson, que tratam da equiparação dos crimes das facções criminosas. Nós queremos até sexta-feira [definir] qual será o posicionamento da Câmara, porque na próxima semana já haveremos de enfrentar essa agenda”, disse Motta.

As declarações do presidente da Câmara foram dadas em Buenos Aires, no fórum organizado na cidade pelo IDP, de Gilmar Mendes.

Em sua participação no fórum, ao lado de Gilmar, Motta afirmou que a segurança pública não pode se tornar palco de disputa política.

“A sociedade deve cobrar de nós resultados práticos e leis que endureçam as penas, respeitem os direitos humanos e mostrem que as instituições brasileiras enfrentarão o crime organizado com firmeza. Não vamos abrir mão dessa agenda”, declarou.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay