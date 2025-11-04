Gleisi quer apoiar Requião Filho contra Moro no PR

Rusgas à parte, Gleisi Hoffmann está acertando os ponteiros entre os líderes petistas do Paraná para apoiar o deputado estadual Requião Filho ao governo do estado. O deputado trocou o PT pelo PDT em julho passado, dizendo-se desiludido com o petismo.

A ideia dos dois partidos é construir um palanque forte para enfrentar Sergio Moro, que lidera isolado as pesquisas de opinião no Paraná.

Gleisi se reuniu com Requião Filho na sexta-feira, 31, em Foz do Iguaçu. Também participaram do encontro o diretor-geral de Itaipu, Enio Verri, e o deputado Zeca Dirceu. Verri já vinha sendo testado nas pesquisas de intenção de voto, mas, caso o acordo com o PDT vingue, ele poderá ser candidato ao Senado.

Nesse cenário, Roberto Requião, também do PDT, que pretendia ser candidato ao Senado, concorreria à Câmara, uma forma de puxar votos e fortalecer a bancada do partido no Congresso.

O presidente do PT paranaense, Arilson Chiorato, confirmou a negociação. Ele disse à coluna que o partido está propenso a apoiar Requião Filho, mas que a decisão ainda depende de tratativas. Chiorato e Filho devem desembarcar em Brasília nas próximas semanas para conversar com os comandos nacionais de PT e PDT.

Na semana passada, o presidente do PDT, Carlos Lupi, disse à coluna que a candidatura de Requião Filho é uma das prioridades do partido.