Assine
overlay
Início PlatôBr

Gleisi quer apoiar Requião Filho contra Moro no PR

Requião Filho trocou o PT pelo PDT, mas pode ter apoio dos petistas no Paraná em 2026

Publicidade
Carregando...
Tatiana Farah
Tatiana Farah
Repórter
04/11/2025 09:08

compartilhe

SIGA
x
Gleisi quer apoiar Requião Filho contra Moro no PR
Gleisi quer apoiar Requião Filho contra Moro no PR crédito: Platobr Politica

Rusgas à parte, Gleisi Hoffmann está acertando os ponteiros entre os líderes petistas do Paraná para apoiar o deputado estadual Requião Filho ao governo do estado. O deputado trocou o PT pelo PDT em julho passado, dizendo-se desiludido com o petismo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A ideia dos dois partidos é construir um palanque forte para enfrentar Sergio Moro, que lidera isolado as pesquisas de opinião no Paraná.

Gleisi se reuniu com Requião Filho na sexta-feira, 31, em Foz do Iguaçu. Também participaram do encontro o diretor-geral de Itaipu, Enio Verri, e o deputado Zeca Dirceu. Verri já vinha sendo testado nas pesquisas de intenção de voto, mas, caso o acordo com o PDT vingue, ele poderá ser candidato ao Senado.

Nesse cenário, Roberto Requião, também do PDT, que pretendia ser candidato ao Senado, concorreria à Câmara, uma forma de puxar votos e fortalecer a bancada do partido no Congresso.

O presidente do PT paranaense, Arilson Chiorato, confirmou a negociação. Ele disse à coluna que o partido está propenso a apoiar Requião Filho, mas que a decisão ainda depende de tratativas. Chiorato e Filho devem desembarcar em Brasília nas próximas semanas para conversar com os comandos nacionais de PT e PDT.

Na semana passada, o presidente do PDT, Carlos Lupi, disse à coluna que a candidatura de Requião Filho é uma das prioridades do partido.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay