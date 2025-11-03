Com Davi Kopenawa, organizações lançam A Casa Sul Global na COP30

O líder yanomami Davi Kopenawa é o nome de destaque da primeira edição d’A Casa Sul Global, uma iniciativa de dezenas de organizações com foco em justiça socioambiental da América Latina, África e Sudeste Asiático, que estreia durante a COP30, em Belém.

A Casa vai funcionar de 12 a 20 de novembro como um espaço de debate e troca de experiências. A ideia é atuar como uma plataforma de articulação política e produção de conhecimento, com o objetivo de influenciar a arquitetura de financiamento para o clima a partir dos fundos de justiça socioambiental.

A iniciativa é liderada pela Alianza Fondos del Sur e pela Rede Comuá, em parceria com a Rede de Fundos Comunitários da Amazônia e o movimento #ShiftThePower.

Depois da COP30, os organizadores querem manter a plataforma em eventos e fóruns sobre financiamento para o clima, seja presencial ou virtualmente.