Reações do Congresso: diligência no Rio, CPI no Senado e pedido de prisão de Castro
Comissão de Direitos Humanos encaminha solicitação de punição contra o governador e envia grupo para ouvir comunidades afetadas. Alcolumbre decide instalar comissão de inquérito
Um dia depois da megaoperação policial no Rio de Janeiro, que deixou pelo menos 119 mortos nos complexos da Penha e do Alemão e se tornou a mais letal da história do país, o Congresso tomou iniciativas para cobrar apuração dos fatos e, até, punição do governador Cláudio Castro (PL). Liderados por parlamentares da esquerda, esses movimentos reforçam o embate político em torno da ação contra o crime organizado deflagrada nesta terça-feira, 28.
A Comissão de Direitos Humanos da Câmara, presidida por Reimont (PT-RJ), encaminhou à Procuradoria-Geral da República um pedido de investigação criminal e de prisão preventiva do governador Cláudio Castro (PL). O ofício, assinado pelo presidente Reimont (PT-RJ) e outros oito parlamentares de partidos de esquerda, aponta indícios de ilegalidades, execuções sumárias e motivações político-eleitorais na operação que deixou ao menos 119 mortos. “A magnitude dos fatos e o risco de reiteração de novas chacinas exigem resposta imediata das instituições democráticas”, afirmou Reimont no documento.
A mesma comissão fará uma diligência emergencial no estado entre quinta, 30, e sexta-feira, 31. Coordenada pela deputada Talíria Petrone (PSOL-RJ), a comitiva visitará as comunidades afetadas e o Instituto Médico Legal e se reunirá com entidades e familiares das vítimas. “Que a gente tenha a possibilidade de acolher essas famílias […] e que a gente promova uma outra forma de viver num estado tão lindo, mas tão abandonado, largado à violência encampada pelo governador”, disse Talíria.
Também na Câmara, a Bancada Negra anunciou uma série de medidas judiciais e políticas. O grupo apresentou representações ao Ministério Público e à PGR (Procuradoria-Geral da República), questionando a legalidade da operação, e prepara uma petição à “ADPF das Favelas” para cobrar investigação sobre violações de direitos humanos contra moradores e policiais. “Essa operação não tem nada de bem-sucedida. Pelo contrário: é um completo desastre, uma violência, um crime que aconteceu”, afirmou a deputada Dandara Tonantzin (PT-MG), membro da Bancada.
Instalação de CPI
No Senado, o presidente Davi Alcolumbre (União-AP), anunciou para a próxima terça-feira, 4, a instalação da CPI do Crime Organizado, proposta pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE). A comissão vai investigar a atuação de facções e milícias, com foco na estrutura e expansão dessas organizações no país.