Reações do Congresso: diligência no Rio, CPI no Senado e pedido de prisão de Castro

Um dia depois da megaoperação policial no Rio de Janeiro, que deixou pelo menos 119 mortos nos complexos da Penha e do Alemão e se tornou a mais letal da história do país, o Congresso tomou iniciativas para cobrar apuração dos fatos e, até, punição do governador Cláudio Castro (PL). Liderados por parlamentares da esquerda, esses movimentos reforçam o embate político em torno da ação contra o crime organizado deflagrada nesta terça-feira, 28.

A Comissão de Direitos Humanos da Câmara, presidida por Reimont (PT-RJ), encaminhou à Procuradoria-Geral da República um pedido de investigação criminal e de prisão preventiva do governador Cláudio Castro (PL). O ofício, assinado pelo presidente Reimont (PT-RJ) e outros oito parlamentares de partidos de esquerda, aponta indícios de ilegalidades, execuções sumárias e motivações político-eleitorais na operação que deixou ao menos 119 mortos. “A magnitude dos fatos e o risco de reiteração de novas chacinas exigem resposta imediata das instituições democráticas”, afirmou Reimont no documento.

A mesma comissão fará uma diligência emergencial no estado entre quinta, 30, e sexta-feira, 31. Coordenada pela deputada Talíria Petrone (PSOL-RJ), a comitiva visitará as comunidades afetadas e o Instituto Médico Legal e se reunirá com entidades e familiares das vítimas. “Que a gente tenha a possibilidade de acolher essas famílias […] e que a gente promova uma outra forma de viver num estado tão lindo, mas tão abandonado, largado à violência encampada pelo governador”, disse Talíria.

Também na Câmara, a Bancada Negra anunciou uma série de medidas judiciais e políticas. O grupo apresentou representações ao Ministério Público e à PGR (Procuradoria-Geral da República), questionando a legalidade da operação, e prepara uma petição à “ADPF das Favelas” para cobrar investigação sobre violações de direitos humanos contra moradores e policiais. “Essa operação não tem nada de bem-sucedida. Pelo contrário: é um completo desastre, uma violência, um crime que aconteceu”, afirmou a deputada Dandara Tonantzin (PT-MG), membro da Bancada.

Instalação de CPI

No Senado, o presidente Davi Alcolumbre (União-AP), anunciou para a próxima terça-feira, 4, a instalação da CPI do Crime Organizado, proposta pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE). A comissão vai investigar a atuação de facções e milícias, com foco na estrutura e expansão dessas organizações no país.