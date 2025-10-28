Líder do PSOL pede criação de comissão para investigar abusos de megaoperação no RJ
Operação contra o Comando Vermelho no Rio deixou ao menos 60 suspeitos e quatro policiais mortos
A líder do PSOL na Câmara dos Deputados, Talíria Petrone, pediu a criação de uma comissão externa na casa para investigar abusos na megaoperação “Contenção”, deflagrada pelas polícias do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho nesta terça-feira, 28. Até o momento, a operação deixou 60 suspeitos e quatro policiais mortos e passou a ser a mais letal da história do estado.
No ofício, protocolado na tarde de terça-feira, 28, a líder do PSOL disse que o objetivo da comissão é obter informações oficiais e “não fragmentadas” sobre o planejamento, execução e resultados da operação.
Outro ponto é acompanhar os desdobramentos administrativos, criminais e periciais das mortes, ouvir autoridades de segurança e órgãos de controle e consolidar um relatório técnico-parlamentar com recomendações legislativas para o governo federal e estadual.
A megaoperação “Contenção” começou a ser realizada no início da manhã de terça-feira e mirou lideranças do Comando Vermelho no Complexo da Penha e no Morro do Alemão. A operação gerou retaliação da facção, o que afetou diversos bairros da cidade, causando colapso nos sistemas de transporte até o início da noite.