IPCA-15 de outubro registra alta de 0,18%, abaixo das expectativas de mercado

No acumulado dos últimos 12 meses, indicador registra elevação de 4,94%, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 24, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Antonio Temóteo
Repórter
24/10/2025 10:16

Supermercado na zona sul do Rio de Janeiro.
Supermercado na zona sul do Rio de Janeiro.

O IPCA-15 (Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15) de outubro registrou alta de 0,18%, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 24, pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O resultado ficou abaixo da mediana das expectativas do mercado, que apontava para uma alta de 0,24%, e também não considera a redução de 4,9% no preço da gasolina pela Petrobras. 

André Valério, economista sênior do banco Inter, afirmou que o resultado do mês foi influenciado pelas deflações em Alimentação e Bebidas e Artigos de Residência, além da menor variação em Habitação.

Segundo ele, o resultado de outubro reafirma a tendência recente de desinflação da economia brasileira. A expectativa para os próximos meses, disse Valério, é de manutenção dessa tendência, com menores pressões nos combustíveis e energia, enquanto o aperto monetário deve contribuir para manter a inflação de serviços e núcleos em queda.

“Ainda assim, esperamos que o IPCA encerre 2025 com alta acumulada de 4,70% e que o Copom só inicie o ciclo de cortes em janeiro”, disse.

