Assine
overlay
Início PlatôBr

Proposta para criar crime de ‘ecocídio’ será enviada à Casa Civil antes da COP30

Texto prevê enquadrar ‘homicídio de ecossistemas’, a exemplo de rompimentos de barragens em MG

Publicidade
Carregando...
Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
23/10/2025 06:06

compartilhe

SIGA
x
Proposta para criar crime de ‘ecocídio’ será enviada à Casa Civil antes da COP30
Proposta para criar crime de ‘ecocídio’ será enviada à Casa Civil antes da COP30 crédito: Platobr Politica

Um projeto de lei elaborado pelo Ministério da Justiça que pretende criar o crime de “ecocídio” será enviado à Casa Civil do governo Lula antes da COP30. A conferência do clima acontecerá em Belém, entre os dias 10 e 21 de novembro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O crime de “ecocídio”, pela definição do projeto, seria configurado pela morte de ecossistemas — a exemplo dos casos de rompimento de barragens de Brumadinho e Mariana, em Minas Gerais. Queimadas criminosas de larga escala também podem ser enquadradas.

Após um café com jornalistas na quarta-feira, 22, Ricardo Lewandowski afirmou à coluna que o projeto está pronto para ser enviado à Casa Civil e que “o esperado” é que esteja na mesa de Rui Costa antes da COP30.

Depois de passar pela pasta, o projeto vai ao Congresso.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay