Assine
overlay
Início PlatôBr

Ministro e governadora disputam pagamento de obra em aeroporto de Pernambuco

Costa Filho oferece verbas federais para obra em Caruaru (PE), mas Raquel Lyra anuncia financiamento estadual para o projeto

Publicidade
Carregando...
Rafaela Rosa
Rafaela Rosa
Repórter
22/10/2025 00:35

compartilhe

SIGA
x
Ministro e governadora disputam pagamento de obra em aeroporto de Pernambuco
Ministro e governadora disputam pagamento de obra em aeroporto de Pernambuco crédito: Platobr Politica

O Aeroporto Oscar Laranjeira, em Caruaru (PE), virou palco de uma disputa política entre o governo estadual e o federal. A governadora Raquel Lyra (PSD), natural da cidade e ex-prefeita, anunciou que o estado vai financiar integralmente a requalificação do aeroporto, orçada em cerca de R$ 140 milhões, embora recursos federais também estejam disponíveis. A decisão provocou críticas do ministro Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), que afirmou em entrevista a jornais do estado que a recusa do dinheiro federal “é inacreditável”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo fonte próxima à governadora, o projeto é antigo, nunca avançou, e havia risco de mais atraso caso aguardasse a verba de Brasília. Raquel Lyra decidiu usar verba estadual para garantir a execução imediata da obra e buscou negociações com a Casa Civil para que os recursos federais originalmente previstos pudessem ser aplicados em outros projetos. A pasta não se manifestou. 

Costa Filho destacou que havia verbas federais disponíveis para a obra e lamentou que o estado tenha optado pelos recursos próprios. Ele afirmou que o governo federal permanece disponível para apoiar iniciativas que fortaleçam a aviação regional, mas ressaltou que a escolha da administração estadual surpreendeu a pasta, evidenciando uma disputa pelo crédito político da obra. “Ela preferiu se endividar do que pegar esse dinheiro aqui no governo federal para dizer em Pernambuco que é uma obra do governo do Estado. Isso é um desserviço”, disse em entrevista recente. 

Terceira maior cidade do interior de Pernambuco, Caruaru tem mais de 370 mil habitantes. A disputa sobre quem paga a obra tem relação direta com o potencial eleitoral da cidade para os candidatos em 2026. Raquel Lyra se prepara para concorrer a mais um mandato e busca consolidar sua base no interior do estado. Costa Filho é do grupo de outro candidato, o prefeito de Recife, João Campos (PSB).

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay