Ministro e governadora disputam pagamento de obra em aeroporto de Pernambuco

O Aeroporto Oscar Laranjeira, em Caruaru (PE), virou palco de uma disputa política entre o governo estadual e o federal. A governadora Raquel Lyra (PSD), natural da cidade e ex-prefeita, anunciou que o estado vai financiar integralmente a requalificação do aeroporto, orçada em cerca de R$ 140 milhões, embora recursos federais também estejam disponíveis. A decisão provocou críticas do ministro Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), que afirmou em entrevista a jornais do estado que a recusa do dinheiro federal “é inacreditável”.

Segundo fonte próxima à governadora, o projeto é antigo, nunca avançou, e havia risco de mais atraso caso aguardasse a verba de Brasília. Raquel Lyra decidiu usar verba estadual para garantir a execução imediata da obra e buscou negociações com a Casa Civil para que os recursos federais originalmente previstos pudessem ser aplicados em outros projetos. A pasta não se manifestou.

Costa Filho destacou que havia verbas federais disponíveis para a obra e lamentou que o estado tenha optado pelos recursos próprios. Ele afirmou que o governo federal permanece disponível para apoiar iniciativas que fortaleçam a aviação regional, mas ressaltou que a escolha da administração estadual surpreendeu a pasta, evidenciando uma disputa pelo crédito político da obra. “Ela preferiu se endividar do que pegar esse dinheiro aqui no governo federal para dizer em Pernambuco que é uma obra do governo do Estado. Isso é um desserviço”, disse em entrevista recente.

Terceira maior cidade do interior de Pernambuco, Caruaru tem mais de 370 mil habitantes. A disputa sobre quem paga a obra tem relação direta com o potencial eleitoral da cidade para os candidatos em 2026. Raquel Lyra se prepara para concorrer a mais um mandato e busca consolidar sua base no interior do estado. Costa Filho é do grupo de outro candidato, o prefeito de Recife, João Campos (PSB).