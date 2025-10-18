Avança negociação de Ciro com o PSDB para concorrer ao governo do Ceará

Já está tudo preparado para a entrada de Ciro Gomes no PSDB do Ceará, onde ele deverá ser o candidato ao governo do estado. Ciro deixou o PDT formalmente na sexta-feira, 17, mas estava em crise com o partido desde o ano passado, quando rompeu com seu irmão, o senador Cid Gomes.

Nos últimos meses, o agora ex-pedetista vinha negociando com o PSDB, partido pelo qual foi eleito governador do estado nos anos 1990.

A crise com o PDT levou também à saída do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, um de seus principais aliados. Cláudio foi para o União Brasil, que também cortejou Ciro.

Antigo aliado de Lula, desde a eleição de 2018 Ciro Gomes vem buscando se colocar como opositor do PT e do presidente.