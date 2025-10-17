Assine
overlay
Início PlatôBr

A estratégia do governo com a propaganda de isenção do IR

Na base aliada, cresce a leitura de que o Planalto tenta reservar para si os louros da aprovação do projeto

Publicidade
Carregando...
Gustavo Silva
Gustavo Silva
Repórter
17/10/2025 13:37

compartilhe

SIGA
x
A estratégia do governo com a propaganda de isenção do IR
A estratégia do governo com a propaganda de isenção do IR crédito: Platobr Politica

O Planalto calibrava a comemoração desde a noite de 1º de outubro, quando a Câmara aprovou a proposta que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais, por unanimidade. O texto foi uma vitória basilar do governo, pensando nas eleições de 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Contudo, nos gabinetes da base aliada, uma leitura tem ganhado força. A de que o Palácio prefere conter o entusiasmo para evitar dividir méritos com o Congresso — e guardar a narrativa para 2026, ano eleitoral, caso o Senado confirme a proposta.

Deputados de partidos do centro e da esquerda veem cálculo político na comunicação do governo. A ideia, dizem, é transformar a sanção futura em peça de campanha, associada ao discurso de “governo do povo” que Lula repete em eventos e em campanhas institucionais.

Líderes do centro puxam a sardinha para o seu lado: dizem que a tramitação só andou depois de o governo aceitar ajustes pedidos pelo Centrão.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay