Para evitar crise na COP30, uma meia vitória para o Planalto

Operação do Planalto para cancelar votação dos vetos de Lula à Lei do Licenciamento Ambiental gerou nota de repúdio de frentes parlamentares de oposição

Tatiana Farah
16/10/2025 17:31

O Planalto operou no Congresso e conseguiu cancelar a sessão conjunta do Congresso desta quinta-feira, 16, que decidiria sobre os vetos do presidente Lula à Lei de Licenciamento Ambiental. É uma meia vitória porque o governo quer empurrar essa votação até a COP30, para não fragilizar uma coesão da base em torno dos temas ambientais, mas os parlamentares reagem para marcar nova sessão nas próximas semanas.

Pela conta do governo, os vetos de Lula não teriam chance na Câmara, mas ainda há um espaço de negociação no Senado. Sem o apoio necessário para manter os vetos a dispositivos da Lei de Licenciamento Ambiental, a saída foi adiar a votação.

A oposição sentiu o baque. A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) articulou a Coalizão das Frentes Produtivas e divulgou, no final da tarde, uma nota de repúdio ao adiamento.

“A decisão de adiar essa deliberação, atendendo a um apelo do governo, frustra os esforços de diálogo e mobilização de amplos setores responsáveis pela geração de emprego e produção no país, que buscam um marco legal equilibrado”, afirma a nota oficial do grupo, integrado por outras 11 frentes do Congresso.

