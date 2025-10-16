Barroso pode encerrar carreira em home office depois de deixar hospital

Luís Roberto Barroso recebeu alta médica e deixou o hospital nesta quinta-feira, 16, depois de passar a noite internado. O ministro retoma os trabalhos do STF (Supremo Tribunal Federal), inicialmente, em casa e encerra a carreira 12 anos na corte nesta sexta. Sua presença no tribunal ainda é dúvida. Se não puder comparecer, ele pode encerrar a carreira de ministro em home office.

Barroso foi submetido a uma bateria de exames e ficou a noite no hospital em observação. Nesta quinta, ele teve alta pouco antes das 13 horas e seguiu para casa, onde continua medicado. “Foi um susto”, disse o ministro ao sair do hospital.

“Os médicos do Hospital Sírio Libanês ainda aguardam resultados de exames, mas liberaram o ministro para seguir com medicação em casa”, informou nota da assessoria de imprensa do STF.

O ministro entrega a toga nesta sexta-feira, 17, último dia no cargo. Ele assinou seu pedido de aposentadoria antecipada no início da semana. Aos 67 anos, Barroso poderia ficar na corte até os 75 anos – por regra, os integrantes do colegiado tem aposentadoria compulsória ao atingir essa idade.

Barroso devolveu para julgamento, com voto, três processos que estavam em seu gabinete com pedido de vista para análise. Nesta sexta, ele ainda vai deixar outros votos e devolver processos para julgamento, antes sair do Supremo.