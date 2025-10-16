Assine
À espera de Messias: nome para o STF é aguardado para esta quinta-feira

Advogado-geral da União pode ser anunciado em breve para a vaga de Luís Roberto Barroso. Aliados de Lula defendem que o anúncio seja feito logo para interromper as pressões

16/10/2025 09:59

Aumentaram desde a noite desta quarta-feira, 15, os rumores de que o presidente Lula deve anunciar brevemente o escolhido para a vaga do ministro Luís Roberto Barroso no STF. As apostas ainda apontam o favoritismo do advogado-geral da União, Jorge Messias. Apesar das pressões pela indicação do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), pessoas próximas a Lula consideram que a decisão em favor do titular da AGU já está tomada.

Pacheco é o preferido do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) e de parte dos ministros do Supremo. Messias construiu longa trajetória de lealdade aos governos do PT e tem relação muito próxima com Lula, por isso são poucas as chances de que seja preterido.

Petistas e aliados defendem que a escolha seja anunciada sem demora para interromper as especulações e as pressões sobre o presidente. 

