Lula vai à convenção do PCdoB, que reelegerá Luciana Santos

Ministra da Ciência e Tecnologia deve ganhar mais um mandato no congresso do PCdoB, mas se licenciará até final do ano

Tatiana Farah
Tatiana Farah
Repórter
15/10/2025 17:43

O presidente Lula deve participar nesta quinta-feira, 15, da abertura do congresso do PCdoB, em Brasília, ao lado de presidentes de partidos de esquerda. No domingo, o congresso, que reúne 600 delegados, reelegerá a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos.

Luciana está no comando do partido desde 2015, acumulando por quase três anos a presidência do PCdoB e o Ministério da Ciência e Tecnologia, que assumiu em 2023. O mandato é de quatro anos.

No entanto, no domingo, assim que for eleita, ela deve pedir uma licença até o final do ano. Um dos nomes aventados para substituí-la é Nádia Campeão, e ex-vice-prefeita de São Paulo na gestão Haddad.

